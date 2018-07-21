22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью местами на полуострове возможны грозы и кратковременные дожди. Подует порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-25°, днем 27-32°, в Баку ночью 23-25°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 40-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 22 июля ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воды в море составит 25-26 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 26-27 градусов.

В связи с сильным ветром Министерство экологии и природных ресурсов призывает желающих выехать на пляж быть осторожными.

22 июля нормальный температурный режим на фоне временами усиливающегося ветра хазри на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В отдельных районах Азербайджана возможны грозы и дожди. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36°, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.

Minval.az