В Бинагадинском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Аладдина Джавадова, обвиняемого в доведении студентки Айсель Агамамедовой до самоубийства.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Рашада Алиева был зачитан приговор, согласно которому А.Джавадов оправдан.

Затем потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу на приговор. Они попросили арестовать А.Джавадова.

В Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Намига Мамедова жалоба не была удовлетворена, оправдательный приговор остался в силе.

Айсель Агамамедова была студенткой Шамахинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета. По предварительной версии, она совершила суицид по этой причине того, что рассталась с женихом Аладдином Джавадовым.

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