21 июля в 22:20 на территории бакинского поселка Ахмедлы по неизвестным причинам на высоковольных линиях электропередач — 1 и 2 линия «8-км» и «Ази Асланова» в одно и то же время произошло короткое замыкание, сопровождавшееся обрывом проводов, сообщил глава пресс-службы и связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.

По словам Я.Бабанлы, в результате этого, в период времени, потраченного на проведение оперативных мер по переходу на запасной источник питания небольшой части потребителей Низаминского и Хатаинского районов, образовалась необходимость в ограниченной подаче электроэнергии.

«Нехватки в обеспечении электроэнергией Баку не наблюдалось. В то же время заявляем, что информация об остановке электростанции «Шимал» в поселке Мардакян не соответствует действительности», — цитирует его слова Репорт.

Minval.az