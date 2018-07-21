Российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского, следует из исследования SofRep, в котором публикуются бывшие сотрудники ЦРУ и Сил специальных операций США, пишет RT.

В ходе исследования эксперты сравнили мощность различных атомных бомб. Так, по данным издания, мощность сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомб составила 15 и 21 килотонну соответственно.

Американская ракета Trident превосходит их в четыре раза (100 килотонн), отмечается в материале. Мощнейшая северокорейская бомба обладает мощностью 250 килотонн, а американская Minuteman III — 475. Мощность китайской ракеты DF-31 оценивается в 1000 килотонн, однако Вашингтон владеет термоядерной бомбой B-53, которая мощнее её в девять раз.

Согласно исследованию, новейшие российские разработки значительно опережают конкурентов. Так, «Сармат» обладает мощностью 50 тыс. килотонн, а суперторпеда с подлодки «Статус-6» — 100 тыс. килотонн.

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