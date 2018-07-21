В Баку молодой парень был убит ударом ножа в сердце.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

Минувшим днем на территории, известном как «круг 3-го микрорайона» Рашада Алиева 1990 г.р. ударили ножом при неизвестных обстоятельствах. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр. По словам врачей, Р.Алиеву нанесли удар прямо в сердце. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Тело было передано по назначению в Объединение судмедэкспертизы и паталогической анатомии.

По факту в Управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело.

Minval.az