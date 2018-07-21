Президент США Дональд Трамп обвинил в лицемерии СМИ, которые критикуют его за мякгость в отношении президента России Владимира Путина. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter.

«Меня резко критиковали лживые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше это бы называлось дипломатией. Если бы я был хлесток и агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким [Чен Ыном]? Лицемеры!» — написал Трамп.

Трамп сделал эту запись через непродолжительное время после своего отъезда из Белого дома на выходные. The Hill отмечает, что президент прошел к своему самолету через лужайку Белого дома, помахав рукой журналистам и отказавшись общаться с ними.

Minval.az