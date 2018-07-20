Оператор Nar развернул мобильную сеть в деревне Арвана, Ярдымлинского района, в которой ранее наблюдалось полное отсутствие сети. Отсутствие мобильной связи создавало массу серьезных проблем жителям этого отдаленного села, расположенного на высоте 2000 м. над уровнем моря. Чтобы помочь жителям Арвана в решении этой проблемы, Nar развернул в этой деревни мобильную сеть, работающую на полной мощность.

В данный момент, на территории Арвана работают 4 базовые станции Nar, охватывая всю территорию села. Сеть Nar, снабженная специальными источниками электроснабжения и работающая в беспрерывном режиме, позволяет населению деревни пользоваться услугами звонков и интернета высокого качества.

Это событие стало причиной большой радости для местных жителей, и Nar организовал специальное мероприятие по этому случаю. Так, встретившись с жителями, Nar предоставил им бесплатные номера, а также баланс интернета и минут для звонков, наряду с другими ценными подарками. Жители деревни остались довольны качеством мобильной связи, испробовав голосовые услуги и услуги интернета со своих новых номеров.

Жители Арвана поблагодарили мобильного оператора за решение их серьезной проблемы со связью. Специальный видеоролик о встрече с местными жителями можно посмотреть по следующей ссылке

Отметим, что мобильный оператор уделяет внимание обеспечению услуг голосовой связи и мобильного интернета не только в столице но и в регионах страны. Только в 2018 году оператором были установлены базовые станции в около 30 городах и районах Азербайджана. Абоненты Nar использующие тариф Yerlim, специально созданный для регионов, имеют возможность говорить по очень выгодной цене – 1 гяпик в минуту.

Подробную информацию о сети и тарифах Nar можно получить на сайте Nar.az

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги

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