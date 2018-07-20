Армянское правительство не собирается что-либо делать только ради финансовой поддержки Евросоюза, сказал премьер-министр Армении на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, еще до визита в Брюссель во время всех встреч с европейскими коллегами он неоднократно подчеркивал, что курс на демократию — не внешнеполитический ориентир, а убеждения, система ценностей, которая отвечает чаяниям народа.

«Долгие годы ЕС говорило о том, что со странами Восточного партнерства он сотрудничает по формуле – «большее в обмен на большее». «Большее» касалось всем известных ценностей. Демократия, независимая судебная система, транспарентность, верховенство закона и борьба с коррупцией. До визита в Брюссель было заявление ЕС о готовности содействовать Армении», — приводит слова Пашиняна Спутник Армения.

Премьер выразил недоумение в связи с тем, что предложенная ЕС в этом контексте формула не работает.

«Вызывает недоумение, что некоторые партнеры в ЕС, не все, но часть из них, на встречах со мной говорят, что они, как и прежде, ожидают изменений в Армении», — сказал Пашинян.

По его словам, вызывает недоумение, что в ЕС есть должностные лица, которые не замечают происходящие в Армении изменения.

Пашинян привел конкретные примеры, подчеркнув, что нынешнее руководство, не потратив ни единой дополнительной копейки, сделало за два месяца больше в плане демократических преобразований, чем прежние власти сделали при содействии ЕС, потратив на это сотни миллионов долларов.

В частности, по словам Пашиняна, это касается борьбы с коррупцией, но и других сфер.

«Мы это сделали, не потратив ни одной дополнительной копейки», — вновь подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что ради финансовой поддержки ЕС власти Армении ничего не делали и делать не будут. Все, что они делают – это реализация вверенного правительству народом мандата.

Об этом четко было сказано партнерам. Это позиция Армении, они и в Европе должны ее учитывать.

Minval.az