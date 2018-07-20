Любое посягательство на суверенитет Армении недопустимо, заявил депутат от Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

«Но это не тот случай. Инцидент с учениями вчера можно было считать исчерпанным на общественном дискурсе, принять извинения российских военных и продолжить дальнейший процесс в рабочем порядке, исключив впредь подобные случаи», — написал А.Ашотян на своей странице в Facebook.

«Непонятно, что на самом деле преследовала острая реакция Н.Пашиняна на заседании правительства, если вчера российская база уже принесла извинения. Считаю неприятным и непозволительным поспешные оценки некоторых российских СМИ и экспертов. Необходимо быстрыми дипломатическими каналами заморозить этот опасный процесс», — заявил А.Ашотян.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что инцидент между жителями села Паник в Армении и российскими военнослужащими, которые начали проводить учения со стрельбой прямо на территории села, является провокацией в отношении армяно-российских дружественных отношений.

«Произошедшее считаю также провокацией против суверенитета Армении. Виновные должны быть выявлены и понести наказание», — сказал Н.Пашинян на заседании правительства.

Minval.az