Депутаты Госдумы 19 июля в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан России. Об этом говорится в трансляции заседания Госдумы, сообщает RTVI.

«За» проголосовали 328 депутатов, «против» — 104 человека.

Депутаты от партий КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отложить рассмотрение законопроекта, пока свою позицию относительно документа не выскажет президент России Владимир Путин, но их инициативу отклонили.

Перед депутатами выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, который ответил на вопросы парламентариев.

Во время рассмотрения законопроекта возле здания Госдумы прошли пикеты против повышения пенсионного возраста, которые координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов назвал «стихийной акцией протеста». Люди принесли плакаты с надписями: «Требуем сохранения пенсионных прав» и «Пенсионная реформа — похороны при жизни». В акции приняли участие депутаты от партии КПРФ, которая выступает против реформы.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления перед коллегами тоже заявил, что партия не поддержит законопроект. Аналогичное мнение высказал глава Справедливой России Сергей Миронов. Он привел десять контраргументов реформы.

В середине июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство подготовило законопроект, который повышает возраст выхода на пенсию. Реформа предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 года.

Если законопроект одобрят в парламенте и его подпишет президент, то к 2028 году мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет (сейчас 60 лет), а женщины к 2034 году станут пенсионерками по достижении 63 лет (сейчас 55 лет). По мнению правительства, реформа позволит ежегодно увеличивать размер пенсии.

Инициатива вызвала недовольство большей части россиян. В начале июля в десятках городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. На сайте Change.org миллионы людей подписалипетицию против повышения пенсионного возраста.

Minval.az