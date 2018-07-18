Пассажир самолета, который потерпел крушение в ЮАР, снял момент падения, передает Рамблер Новости.

Мужчина сидел у иллюминатора в левом ряду. Ему удалось запечатлеть момент, когда судно с загоревшимся двигателем начало быстро снижаться.

«Становится все хуже и хуже. Все совсем плохо», — говорит мужчина.

Затем экран становится черным, слышится звук удара, потом виднеется задымленный салон. Пассажиров начинают эвакуировать.

10 июля чартерный лайнер, совершавший международный рейс, разбился вблизи Претории. В результате крушения погибли два человека, 20 пострадали.

Minval.az