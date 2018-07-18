Как уже сообщалось ранее, на днях подразделения азербайджанской армии предотвратили попытку провокации с армянской стороны, взяв в плен участника диверсионной группы.

В утренние часы воскресенья, 15 июля, на азербайджано-армянской государственной границе разведывательно-диверсионная группа (РДГ) ВС Армении предприняла попытку прорыва на азербайджанскую территорию в направлении Газахского района.

ВС Азербайджана удалось взять в плен участника РДГ. Им оказался Карен Казарян, 1984 года рождения.

Власти Армении сразу же опровергли, что плененный Азербайджаном Карен Казарян является разведчиком, заявив, что у Казаряна есть «проблемы со здоровьем, и с 2013 года он находится на учете в соответствующем медучреждении».

Вместе с тем, паблик Вконтакте «Военно — Политический клуб ВСА» опубликовал фотографии Карена Казаряна, которые свидетельствуют о правдивости азербайджанской стороны.

Minval.az