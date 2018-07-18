Глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов пригласил премьер-министра Дмитрия Медведева на запуск Ракушечного месторождения на Каспии.

«Мы продолжаем достаточно успешно развивать морские месторождения», — заявил В.Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, пригласив председателя правительства побывать на одном из объектов, сообщает «Интерфакс».

«Ежегодно мы вводим в эксплуатацию новые гидротехнические сооружения и гордимся тем, что все они строятся на территории России, на верфях в Астраханской области», — отметил руководитель «ЛУКОЙЛа».

По его словам, «в следующем году будет очередной ввод объекта, сегодня мы приняли инвестиционное решение о новом месторождении — Ракушечное, они не такие масштабные, но эффективные».

В.Алекперов обратил особое внимание на ведущиеся компанией геологоразведочные работы, цель которых — полностью компенсировать запасы освоенных месторождений.

«Мы сегодня активны на международном рынке, компания выиграла ряд тендеров, в том числе в Мексиканском заливе, и сегодня мы создаем альянсы, которые позволяют работать на больших глубинах», — сказал В.Алекперов.

По его мнению, самое главное в этом — получение компетенции по ведению работ на глубине 2600 метров, что является большим достижением энергетических компаний. «Сегодня для нас нет технологических пределов освоения месторождений любой сложности», — уверен В.Алекперов.

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