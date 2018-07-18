Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудили с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером международную обстановку, а также пригласили его на шашлыки в Ереван.

Судя по содержанию разговора, запись которых есть у РИА Новости, он состоялся вскоре после избрания Пашиняна премьер-министром.

В разговоре с Юнкером Вован и Лексус пожаловались на давление со стороны США. В ответ еврочиновник заявил, что «нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир». «Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!» — сказал Юнкер.

Пранкер также пригласил главу Еврокомиссии в Ереван, где «готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют «шашлык». Вован и Лексус предложили Юнекру приготовить шашлык на площади в Ереване и провести «своего рода митинг».

«Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этому году это больше не представляется возможным, а в следующем году мы найдем подходящие даты и возможность», — заявил Юнкер.

Minval.az