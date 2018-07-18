Президент США Дональд Трамп восемь раз просил иранскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года о встрече с президентом исламской республики Хасаном Рухани, сообщает в среду иранское агентство «Мехр» со ссылкой на главу администрации иранского президента Махмуда Ваези.

«В ходе прошлогоднего визита Рухани в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Трамп просил иранскую делегацию восемь раз о проведении встречи с президентом», — заявил М.Ваези журналистам.

Информации из США по поводу запроса к Ирану от Д.Трампа о встрече пока не поступало. Х.Рухани и Д.Трамп ни разу не проводили личные встречи в качестве лидеров стран.

Агентство отмечает, что в октябре официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми уже заявлял, что Х.Рухани отклонил просьбу Д.Трампа о личной встрече «на полях» Генассамблеи ООН.

Тогда представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт подтвердила, что Иран отказался от встречи с представителем США в ходе Генассамблеи ООН на высоком уровне, однако не уточнила, кто именно должен был участвовать во встрече.

В сентябре Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН, назвал позорной для США сделку по иранской ядерной программе, отмечает Интерфакс.

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