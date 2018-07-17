Президент Белоруссии Александр Лукашенко расстроен из-за обвинений России в экспорте санкционной продукции на территорию России. Соответствующую проблему он обсудил с главой государственного таможенного комитета (ГТК) Юрием Сенько, сообщает БелТА.

«Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А, как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно — кто-то заказывает какие-то материалы. Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами», — сказал глава государства.

По словам президента, перевозкой санкционной продукции занимаются российские фирмы и компании, за которыми стоят «дельцы с тяжелыми погонами». По его мнению, об этом надо говорить и «не стесняться». «Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю», — подчеркнул Лукашенко

В свою очередь Сенько отметил, что ранее были задержаны два грузовика, которые направлялись в Россию c санкционными продуктами по поддельным документам. Грузовики сопровождал гражданин России, объявленный в межгосударственный розыск. Правонарушение было предотвращено благодаря совместным усилиям таможенной службы и милиции.

«Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии», — посетовал в ответ Лукашенко.

Minval.az