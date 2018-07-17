Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об убитых политических противниках и вспомнил погибших президентов США. Вопрос прозвучал в ходе его интервью каналу Fox News, расшифровка опубликована на сайте Кремля, передает Лента.ру.

С российским лидером беседовал журналист Крис Уоллес. «Хочу спросить вас не с международной точки зрения, а с внутренней, российской точки зрения, почему столько людей, которые выступают против Владимира Путина, вдруг были убиты?» — спросил он.

Среди жертв ведущий назвал журналистку Анну Политковскую, убитую осенью 2006-го в подъезде собственного дома, и «погибшего около Кремля оппонента» (вероятно, имелся в виду политик Борис Немцов, застреленный 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту). Также он назвал имя бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери.

Путин отметил, что политические противники есть у всех людей, занимающихся государственной деятельностью, в том числе у американского лидера Дональда Трампа. На замечание Уоллеса, что они живы, Путин ответил, что не всегда. «У вас президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом? Кеннеди где убили, в США или в России? А с Кингом что случилось?» — указал глава государства.

Российский президент также отметил, что у США много своих проблем подобного рода. «Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Россия «находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления» и в стране также случаются подобные инциденты. «Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают», — заявил он. Путин также добавил, что в ситуации со Скрипалем британская сторона не предоставила никаких конкретных документов.

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