Тверской суд Москвы арестовал болельщика, который облил лидера ЛДПР Владимира Жириновского пивом, на 14 суток, сообщает «РИА Новости».

«Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и назначил ему административное наказание в виде 14 суток ареста», — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Инцидент произошел после финала чемпионата мира по футболу 15 июля. Болельщик облил Жириновского пивом, когда тот находился на Никольской улице.

Полицейские составили на фаната протокол об административном правонарушении.

Жириновсокго облили пивом на Никольской! Публикация от Roman Isakov (@r.isakow) 15 Июл 2018 в 11:52 PDT

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