Слева направо: автор проекта Мурад Шахбази, актеры Александр Рапопорт, Юлия Юрченко, Дмитрий Мазуров, оператор –постановщик Кямал Мамедов

Наш собеседник Мурад Шахбази:

— Еще совсем недавно вы делились своими планами, как было бы хорошо экранизировать что-то из ваших задумок, и вот в конце апреля я узнаю, что определенные идеи начали реализовываться.

— Да, идей было много, но конкретный выбор определила сумма, которую удалось изыскать. Было решено экранизировать рассказ Артура Порджеса «Саймон Флэгг и Дьявол», пришлось поработать над материалом, чтобы поступки героев выглядели мотивированными и обоснованными. Получился сценарий по мотивам рассказа Порджеса.

— Вы выступили только в качестве автора?

— Нет, не только. Помимо авторства пришлось взвалить на себя бремя продюсера и режиссера. Предвижу вопрос – что у меня нет режиссерского образования. Можно назвать имена известных режиссеров, у которых также нет режиссерского образования, но тем не менее, у них получаются замечательные работы. А организация всего процесса органично вписалась в амплуа продюсера, работа была в удовольствие, хоть и отнимала много сил и энергии.

— У вас снимались известнейшие актеры, долго ли пришлось их уговаривать?

— Видите ли, интересный материал всегда привлекает, притягивает. Мне очень приятно, что на мое предложение практически сразу ответили согласием, оставалось лишь согласовать процесс. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить своих друзей, которые согласились принять участие в ролях второго плана, эпизодах.

— Говорят, что первый блин комом …

— По большому счету, это не первый блин. Мне был очень важен опыт погружения в съемочный процесс. Практика – величайшая вещь, если мне суждено и в дальнейшем реализовывать свои идеи, то я уже совершенно точно буду знать, что мне понадобится, и в какую сумму это обойдется.

— Если не секрет, что именно вы хотели бы реализовать?

— У меня написано несколько сценариев, определенные идеи пока что в виде синопсисов. Мне хотелось бы закончить полнометражный фильм «Скатов», я в этом проекте выступаю как автор, и надеюсь, если найду финансирование, поработать и как продюсер. Режиссер фильма – Алексей Ясулович.

Есть мысль экранизировать рассказы Гоголя вместе с одним известным московским режиссером, сценарий в первом приближении уже написан, рабочее название «Можете не верить».

Есть и детектив в поезде «а-ля Убийство в восточном экспрессе», но с элементами мистики. Я вообще обожаю этот жанр, так как даже небольшое присутствие мистики дает невиданный простор для творчества каждому члену съемочной группы.

Кроме того, в голове крутится идея сочетания мистики с комедией, но она пока требует доработок, прежде, чем отобразится в виде синопсиса.

— Но вернемся к вашей «Теореме Ферма». Какие отзывы?

— Самые разные. Тем, кто любит приключения, стрелялки фильм не понравился. Мне доставило удовольствие читать письма другой части аудитории, которые приняли эту работу на «ура» (www.shakhbazi.com/tf).

— Меня весь фильм не отпускала музыка, она постоянно держала «под напряжением».

— Именно так все и было задумано, если бы была возможность, то я добавил бы больше изобразительных средств, и часть диалогов перевел бы в действие. Пришлось делать основной упор на музыку, которая красной нитью «тревожит» весь фильм и дает расслабиться лишь на титрах. Такой музыкальный «прессинг» понравился далеко не всем, но мне, в данном случае как режиссеру, именно так и видится звуковой ряд.

— Как вы позиционируете этот проект?

— Пилотная серия. Своего рода визитная карточка. Чтобы показать, что мы можем, и привлечь внимание продюсеров к новым проектам.

— А чем вы можете заинтересовать потенциального инвестора?

— Во-первых, интересной историей. Обязательно с налетом мистики, фэнтези, так как по-другому у меня просто не получится. Во-вторых, инвестора ждут определенные бонусы: скрытая реклама, благодарность в титрах, небольшой текст по его желанию. Можно даже предложить роль второго плана, а чтобы текст отскакивал от зубов – репетиции, репетиции, и еще раз репетиции. Впрочем, это уже решать режиссеру.

— Спасибо за интересную беседу.

К.Алиева

Minval.az