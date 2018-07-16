Италия станет одним из первых голосов, агитирующих за отмену санкций против России, заявил министр внутренних дел и вице-премьер страны Маттео Сальвини. Его слова передает РИА Новости.

«Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога (…) Европейские банки смогут давать кредиты малым и средним российским компаниям», — заявил он во время своего визита в Москву 16 июля.

По словам итальянского вице-премьера, целью Рима является снятие антироссийских санкций. В связи с этим до конца года планируется провести ряд мероприятий. Разговор с президентом России о сотрудничестве российских и итальянских предприятий должен состояться в октябре, отметил Сальвини.

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