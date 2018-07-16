«Исламская Республика Иран всегда осуждала насилие. Мы осуждаем эти действия и надеемся, что состояние здоровья пострадавших улучшится».

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасыми на сегодняшней пресс-конференции, выражая отношение к сообщениям о том, что человек, совершивший террор в отношении главы ИВ Гянджи прошел подготовку в Иране.

«Надеемся, что мы больше не увидим таких событий в мире, в особенности, в соседних странах. Мы заинтересованы в том, чтобы соседние страны развивались в условиях мира и спокойствия. Думаем, что стабильность соседей означает стабильность во всем регионе. Осуждаем эти действия и заявляем, что в течение последних недель некоторые центры развернули просчитанную, конкретную психологическую войну против Ирана. Проводя подготовительную работу, распространяя ложные сведения, они выдвигают различные обвинения против Ирана. Мы просим друзей обратить внимание к психологической войне, открытой врагами Ирана, и быть бдительными», — цитирует его АПА.

Покушение на Э.Велиева было совершено 3 июля вечером. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городен погибли двое офицеров полиции.

Minval.az