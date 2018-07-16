Министр по делам малого бизнеса, бывший советник премьера Британии Терезы Мэй Эндрю Грифитс подал в отставку после обнародования его переписки сексуального характера с двумя женщинами, сообщает Mirror.

Ранее таблоид Mirror опубликовал переписку чиновника, в распоряжении издания оказались около двух тысяч смс-сообщений министра. Издание утверждает, что их содержание носило сексуальный характер, Грифитс предлагал двум женщинам-барменам снять квартиру и заняться сексом.

По данным СМИ, он послал им более 700 фунтов, а в ответ в смс-переписке требовал от женщин откровенные фото и видео.

После обнародования переписки 47-летний чиновник извинился за свое поведение.

«Я не пытаюсь оправдать свое поведение, я буду искать профессиональной помощи, чтобы это никогда не повторилось. Со временем я надеюсь получить прощение от тех, кого я так сильно подвел», — сказал министр.

Minval.az