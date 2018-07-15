Скандально известная российская панк-группа Pussy Riot выбежала на поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Как передает REN TV, на 52-й минуте финального матча ЧМ-2018 на поле выбежали 4 болельщика в черных костюмах и белых рубашках, с фуражками на голове. Служба безопасности больше минуты не могла догнать проворных болельщиков. А один из них даже успел дать «пятёру» форварду французов Мбапе.

После задержания выяснилось, что болельщики являются членами скандально известной панк-группы Pussy Riot.

Зачем молодые люди это сделали пока точно не известно.

Ведётся расследование.

Minval.az