Стали известны фамилии 12 предполагаемых сотрудников военной разведки России, которым в США предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в 2016 году.

Из документа на сайте Минюста следует, что хакерские атаки вели Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Ранее сообщалось, что американская Фемида заподозрила 12 сотрудников ГРУ во взломе электронной почты членов Демократической партии США в период избирательной кампании Хиллари Клинтон.

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