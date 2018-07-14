Вице-премьер Виталий Мутко не появлялся публично рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино во время ЧМ-2018 из-за негласного запрета, утверждает ВВС.

По данным источника, в ФИФА не хотели ассоциироваться с допинговыми скандалами в российском спорте. Поэтому в организации якобы попросили, чтобы бывший куратор подготовки России к ЧМ-2018 не оказывался на публике рядом с Инфантино, не давая повода западным СМИ для обсуждений.

При этом Мутко посещал все матчи сборной России на чемпионате мира. Но в ложе рядом с Инфантино замечен не был, хотя хорошо с ним знаком.

Minval.az