Перевод Turkish Airlines (THY) в новый аэропорт Стамбула начнется в 02:00 по местному времени 31 октября, сказал генеральный директор национального авиаперевозчика Турции Билал Экши в интервью «Анадолу».

По его словам, в течение 12 часов в аэропорт прибудут 800 грузовиков с оборудованием.

Билал Экши отметил, что первый рейс Turkish Airlines из нового аэропорта Стамбула на внутренних линиях будет выполнен в Анкару, а на международных линиях — в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра.

Гендиректор Turkish Airlines сообщил далее, что компания наземного обслуживания Turkish Ground Services примет на работу около 1600 человек, а непосредственно THY – около 3 тысяч сотрудников.

«До конца 2018 года THY приобретет 4 транспортных и 14 пассажирских самолетов. На 2019 год запланирована закупка еще 41 самолета нового поколения. Все это соответствует целям авиакомпании на период до 2023 года», — отметил гендиректор Turkish Airlines.

Билал Экши рассказал также о том, что Turkish Airlines Cargo создаст в сентябре совместную компанию с китайской ZTO и гонконгской PAL Air.

Minval.az