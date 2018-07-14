Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хуссейну в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в городе Мастунг.

«Весть о многочисленных человеческих жертвах, в результате совещенного мощного взрыва в городе Мастунг, глубоко опечалила меня. Мы крайне возмущены этим жестоким терактом и считаем важным решительную и продолжительную борьбу со всеми проявлениями терроризма», — говорится в письме Ильхама Алиева.

128 человек стали жертвами взрыва бомбы в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны. Более 200 получили ранения и травмы.

Minval.az