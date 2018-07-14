Республиканская партия Армении распространила сообщение о том, что лидер РПА Серж Саргсян принял регионального директора Фонда Конрада Аденауэра Томаса Шрапеля, с которым обсудил вопросы, касающиеся сотрудничества фонда с РПА, а также перспективы РПА в международных партийных площадках, в частности ЕНП. Согласно сообщению, Серж Саргсян сказал, что РПА продолжит проявлять активность на международных площадках. Также стороны обсудили программу реформы РПА, разработанную совместно Фондом Конрада Аденауэра.

Эта информация интересна в нескольких аспектах, пишет Первый армянский информационный.

«Во-первых, она, по сути, первая после отставки Сержа Саргсяна, которая сообщает о политической деятельности Сержа Саргсяна, к тому же – с опубликованной фотографией. Примечательно, что эта первая информация касается встречи с региональным руководителем авторитетного немецкого фонда, и эта встреча происходит тогда, когда Никол Пашинян в Брюсселе проводят ряд примечательных двусторонних встреч.

И, наконец, эта встреча или, в сущности, первое политическое явление Сержа Саргсяна происходит в тот период, когда под непосредственным прицелом правоохранителей оказались лица из его самого близкого окружения – начальник охраны, братья, племянники. Серж Саргсян в рамках обсужденных с немецким гостем вопросов эти вопросы, безусловно, не затрагивал, во всяком случае, на уровне сообщения, однако сам фон действительно примечательный и с этой точки зрения крайне символичный», — отмечает издание.

Minval.az