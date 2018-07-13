Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон мог бы быть «отличным премьер-министром», об этом он сказал в интервью газете The Sun.

«Я думаю, что он мог бы быть отличным премьер-министром. Мне кажется, у него есть всё, что для этого требуется», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, Джонсон ему «очень нравится» и он его «очень уважает».

«Я был очень опечален, увидев, что он покидает правительство, и надеюсь, что он в определённый момент вернётся», — заявил Трамп.

Minval.az