Популярный сайт для взрослых присоединился к тем, кто продолжает троллить бразильского футболиста Неймара после ЧМ. Один из самых сильных игроков поколения на чемпионате мира в России запомнился не своей игрой, а постоянными падениями и симуляциями. Pornhub решил не отставать от других и тоже потроллил Неймара, сообщает sports.ru.

«Мы обновили следующие категории: симуляция, публичное унижение и плач», – гласит сообщение в twitter с коллажем нескольких фотографий Неймара, которые отображают упомянутые категории.

Minval.az