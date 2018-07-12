Встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова в Брюсселе носила ознакомительный характер. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Армении.

Согласно сообщению, встреча, которая длилась четыре часа была направлена на ознакомление с позицией сторон. Мнацаканян и Мамедъяров озвучили позиции относительно переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

«Глава МИД Армении поблагодарил сопредседателей МГ ОБСЕ за организацию встречи, подчеркнув важность мирного процесса при их спонсорстве и необходимость сохранения переговорной динамики», — говорится в релизе.

В Брюсселе главы МИД Азербайджана и Армении впервые встретились после смены власти и формирования нового правительства в Армении. На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Minval.az