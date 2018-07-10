Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным не забывать, что именно ЕС — стратегический партнер Соединенных Штатов. Об этом Туск сказал на пресс-конференции, передает Европейская правда.

Туск ответил на постоянную критику Трампа о недостаточном финансировании обороны, что сегодня европейские оборонные расходы превосходят российские.

«Деньги важны, но солидарность еще более важна. Европа первой отреагировала после терактов 11 сентября, а европейские военные вместе с американскими берут участие в миссиях в Афганистане. Не забывайте об этом, когда мы завтра встретимся на саммите, а также, когда вы встретитесь с президентом Путиным в Хельсинки. Всегда стоит знать, кто ваш стратегический друг и кто ваша стратегическая проблема», — подчеркнул президент Евросовета.

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