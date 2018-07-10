1in.am опубликовало интервью с лидером Международного Евразийского Движения Александром Дугиным. Minval.az со ссылкой на haqqin представляет вам наиболее актуальные части беседы:

— В первых числах июля вы стали в Баку участником конференции «Азербайджан — единственный союзник России на Южном Кавказе». Что означает это «единственный», разве Армения не является союзником России?

— Форум проходил в рамках союзнических отношений именно России с Азербайджаном, с учетом тех новых геополитических реалий, которые сложились сегодня на Южном Кавказе. После прихода во власть Пашиняна, а он пришел в нее, по моему глубокому убеждению, в результате «цветной революции», те договоренности, которые были достигнуты с Азербайджаном предшествующей армянской властью, а именно о возвращении ему пяти из семи районов, были аннулированы. А ведь это был ключ к восстановлению стабильности, началу мирного урегулирования противостояния. Однако договоренности приостановлены и даже вообще аннулированы.

Сегодня Россия, будучи союзником Армении, на самом деле все более и более стратегически заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в разных сферах, для чего мирное решение проблемы Карабаха просто необходимо. А политика Пашиняна положила конец надежде на это, перечеркнув все прежние соглашения, что может привести к эскалации, обострению ситуации. Вот потому российские политики и общественные деятели и собрались на конференцию. Однако общественная реакция на мероприятие оказалась весьма неоднозначной как в Армении, так и в России. Но ведь об антиармянстве и речи не было. В выступлениях на конференции полностью отсутствовала какая бы то ни была критика в адрес армян и Армении. Речь шла лишь о сотрудничестве и возвращении к договоренностям, в достижении которых принимало участие правительство Армении. Тем не менее, передачу пяти регионов Азербайджану мирным, невоенным путем новые армянские власти почему-то взяли под сомнение…

— Простите, но ведь официальных сообщений о том, что прежний президент Серж Саргсян собирался под конец своего правления передать пять районов Азербайджану, не было, как не было и официальной информации, что новое руководство отменило это обещание. Откуда у вас такие сведения?

— Разумеется, я располагаю этой информацией, и она достоверна. Но суть не в этом. Сближение России с Азербайджаном является суверенным решением обеих стран. Но для того, чтобы это сближение было мирным, Армения должна также принять в нем участие, потому что предполагаемое тесное и развивающееся российско-азербайджанское сотрудничество отнюдь не направлено против нее.

Со всей ответственностью заявляю, что в нашей конференции даже заочно не было ничего антиармянского. И если Пашинян продолжит путь Сержа Саргсяна, то сближение между Баку и Москвой только ускорится и никогда не будет направлено против Армении.

Россия хочет мира с учетом интересов всех сторон, хочет урегулировать ситуацию. Возвращение пяти регионов удовлетворит все стороны, и Армения только выиграет от этого шага. Это будет не односторонний процесс — президент Азербайджана готов предоставить льготы для экономического сотрудничества, а также способствовать открытию армяно-турецкой границы. Армения может наконец выйти из блокады, избавиться от враждебного окружения.

Так что меня просто поражает то, как армянская сторона прокомментировала это мероприятие, которое ни в коей мере не было антиармянским демаршем. Весь этот мусор, который кое-кто вывалил в интернет и прессу, меня просто поражает.

— Россия заявляет, что поддерживает урегулирование конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, а вы теперь говорите о передаче пяти регионов, что на самом деле является отдельным планом. Это ваше собственное мнение или вы передаете месседжи российских официальных кругов? В Москве, например, многие говорят, что это частное мнение.

— В России существует лишь одно официальное мнение, и это мнение президента России. Все остальное – разного рода его трактовка. Есть люди, которые защищают то, что я утверждаю, иные представляют проблему по-другому. В России существуют разные группы политологов, аналитиков. Я выражаю не только свое мнение, но и взгляд на вещи важных и влиятельных стратегических групп, занимающихся проблемами Ближнего Востока, Турции, Ирана, Южного Кавказа. Убежден, что это мнение профессионалов.

Однако есть люди, которые руководствуются сочувствием или предубеждением, симпатией и антипатией. В отличие от них я не руководствуюсь эмоциями и являюсь противником войны, хочу только мира.

В Баку вместе со мной побывали и военные эксперты, и депутаты Госдумы, в том числе и из «Единой России», журналисты. Но и это не столь важно. Главное то, что существуют объективные геополитические реалии. Речь идет не о смене отношений между Россией и Арменией, а о том, что роль Азербайджана для России на Южном Кавказе значительно возросла, и этого нельзя не заметить. Отношения между Россией и Турцией также изменились, чему я тоже способствовал. Армения сейчас должна рассмотреть эти перемены в ракурсе конструктивности. Если с прежним армянским руководством удалось достичь некоторых конструктивных договоренностей в стратегических вопросах, то новые люди во власти должны следовать этому соглашению. И тогда проблем не будет.

Со временем Грузия, с которой Россия пытается наладить отношения, будет также участвовать в этих процессах, чтобы найти новые точки для восстановления контактов.

Так что реакция на конференцию сильно утрирована. Там присутствовали интеллектуалы и профессионалы, в том числе и женщина из Армении правозащитник Сюзан Джагинян.

— Если вы не знаете, то эта женщина давно не из Армении — она сбежала в Баку, и на родине считают, что она предательница.

— Возможно, я не совсем владею ситуацией, но запомнил, что на конференции она говорила о мире и о страданиях матерей.

— Вы называете себя миротворцем, но поднимаетесь на Лелетепе, который Азербайджан военными путем отобрал в 2016 году. Как это сообразуется с целью вашего визита?

— Прежде всего, как вы должны бы знать, по мнению России, не только эти пять районов, но и весь Карабах — территория Азербайджана. Это закреплено в международном праве. И думаю, что это естественно — посещать территорию, которую моя страна признает как землю Азербайджане. Во-вторых, это была поездка в предместье Лелетепе. Посещением с какими-либо военными целями это назвать никак нельзя. В руках у меня не было оружия, и я не принимал участия в военных операциях. Просто хотел понять, какие действия предпринимаются на этой территории, насколько они разрушительны, насколько опасны и как могут развиваться дальнейшие события. И повторю: мы признаем эту территорию как землю Азербайджана, и любое передвижение там российского гражданина вполне нормально. Это место не завоевано Арменией, и с юридической точки зрения я не нарушил никаких законов.

Ни я, ни один из участников конференции не сделали ни одного антиармянского заявления. Это была научная конференция. Я побывал на границе с Курдистаном, Ираком, Сирией, Турцией, ездил в горячие точки, чтобы исследовать, понять – что там происходит. Это моя жизнь — я должен собственными глазами видеть место событий. Можно что угодно говорить, провозглашать лозунги, не видя воочию страданий людей. Не присутствуя на войне лично, все кажется легко и просто, но надо не только бросить взгляд, но и приобщиться к войне. Мое присутствие там было очень оправдано, я не нарушал никакого закона, так почему я должен оправдываться? Убежден, что нет альтернативы миру, люди не должны страдать, взаимные уступки, взаимные обязательства должны быть сделаны. Кровь — это великая трагедия…

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