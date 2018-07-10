Находящийся в Азербайджане с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Р.Т.Эрдоган также посетил Аллею шехидов. Здесь в честь него был выстроен почетный караул.

Президент посетил могилы героев, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Президент Турции возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении Отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Затем президент Турции посетил памятник турецким солдатам, павшим в боях в начале 20-го века за независимость и территориальную целостность Азербайджана и возложил венок к монументу, оставил запись в Книге памяти.

Minval.az