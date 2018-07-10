Преступление, совершенное в Гяндже против главы городской Исполнительной власти — террористический акт. Цель, которую поставили перед собой организовавшие это покушение, и стоящие за ними лица, направлена на нарушение общественно-политической стабильности в стране, создание противостояния. Об этом во вторник сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Председатель Госкомитета отметил, что Азербайджан сильная страна, и ни кто не сможет нарушить общественно-политической стабильности подобными деяниями. «Те, кто совершают подобное под завесой религии, в действительности искажают ее. Потому что это вопрос, не касающийся религии. Всем известно, кто и какие цели стоят за этими поступками. Правоохранительные органы ведут расследование и о результатах узнают все. Уверен, то каждый, кто был причастен к этому, получит достойное наказание. Если за этим стоят внешние или внутренние круги, то и это будет раскрыто. Некоторые трактуют произошедшее иначе. Однако суть его ясна. Известны личности тех, кто совершил теракт в Гяндже, и тех, кто их защищает. Это работа только тех групп, которые выступают против Азербайджана. Но они не добьются своих целей», — цитирует его Тренд.

Minval.az