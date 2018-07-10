Нет второго такого государства, которое в экономическом отношении добилось бы за последние 15 лет такого развития, как Азербайджан.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«В основе нашего развития лежат и продуманная политика, и твердая воля, а также сильная экономика. Нам удалось создать мощную экономику, сегодня мы ни от кого не зависим, являемся хозяевами своей судьбы и добились больших успехов в экономической сфере»,- цитирует его Тренд.

Как отметил Ильхам Алиев, показатели последних 15 лет наглядно доказывают это.

«Нет второго такого государства, которое в экономическом отношении добилось бы за последние 15 лет такого развития, как Азербайджан. Мы сумели сохранить нашу экономическую мощь даже в кризисные годы. Могу сказать, что мы смогли выйти из кризиса с малыми потерями»,- сказал он.

А показатели нынешнего года, как отметил глава государства, говорят о том, что реформы, проведенные в предыдущие годы и в этом году, дают прекрасные результаты.

«Хочу довести до азербайджанской общественности некоторые цифры. Таким образом, за 6 месяцев внутренний валовой продукт увеличился на 1,3 процента. Считаю, что это – хороший показатель. Еще лучшим показателем считается то, что наш ненефтяной сектор вырос на 2 процента. Промышленное производство увеличилось на 1 процент, но и это приемлемая цифра. Ненефтяная промышленность выросла на 8,8 процента. Это свидетельствует о том, что инвестиции, вкладываемые в ненефтяной сектор, оказываемая предпринимателям поддержка приносят свои плоды», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, сельское хозяйство выросло на 7,6 процента. «Хочу особо отметить растениеводство, где рост составил более 14 процентов. Создано 67 тысяч новых рабочих мест. Из них 58 тысяч – постоянные. В экономику страны вложены инвестиции в размере 6 миллиардов долларов. Инфляция составляет всего три процента. Денежные доходы населения увеличились на 9,3 процента. Низкий уровень инфляции свидетельствует о том, что в нашей стране полностью обеспечивается макроэкономическая стабильность.

Внешнеторговый оборот вырос на 35 процентов. Экспорт увеличился на 34 процента, в том числе ненефтяной экспорт – на 20 процентов. Положительное сальдо внешней торговли составляет 4,2 миллиарда долларов, до конца года оно, конечно, еще более возрастет. Это очень высокая цифра, которая еще раз показывает, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается.

Словом, таковы наши основные экономические показатели. Добавим, что с начала года выросли и наши валютные резервы, которые сегодня составляют 44,3 миллиарда долларов. До конца года эта цифра еще более возрастет. Это говорит о том, что мы очень уверенно развиваемся. Экономическое развитие будет продолжаться. Большая работа в этом году проделана в промышленной, сельскохозяйственной отраслях. Уже есть прекрасные результаты. Об этом мы поговорим позже. Уверен, что до конца года будут хорошие результаты. Таким образом, обеспечивается динамичное развитие нашей страны», — сказал он.

По словам главы государства, в первой половине этого года произошли важные события как в транспортной, так и энергетической сферах. В мае был сдан в эксплуатацию Алятский международный морской торговый порт.

«Это очень большое событие. Могу сказать, что оно является вторым большим событием в транспортном секторе после сдачи в эксплуатацию в прошлом году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Сейчас Алятский порт успешно функционирует. Он имеет огромное значение для превращения Азербайджана в международный транспортный и логистический центр.

Большие шаги предприняты и в деле реализации Южного газового коридора. В мае состоялось его официальное открытие, что является историческим событием. А в июне состоялось официальное открытие TANAP. Таким образом, уже реализованы три из четырех проектов Южного газового коридора — проекты «Шахдениз-2», Южно-Кавказского трубопровода и TANAP. Четвертый проект – ТАР реализуется по графику.

Это – основные успехи, достигнутые за 6 месяцев нынешнего года», — подытожил Ильхам Алиев.

Minval.az