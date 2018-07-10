От посетителей одного из аквапарков, расположенных в абшеронском поселке Новханы, поступила информации о нахождении на берегу мины, говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Согласно сообщению, на место находки оперативно прибыли специалисты, обнаружившие, что находка – не мина, а воздушный фильтр противогаза.

Он был передан в соответствующие структуры, сотрудники ANAMA провели расширенный осмотр местности, однако других подозрительных предметов найдено не было.

Minval.az