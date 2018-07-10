Президент США Дональд Трамп назвал «глупыми» своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает The New York Times.

В марте по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. После этого стало известно, что советники Трампа по национальной безопасности сначала просили своего начальника не звонить в Москву, а позднее — не поздравлять Путина с победой на президентских выборах.

Тогда хозяин Белого дома не только не проигнорировал их рекомендации, но и заявил Путину, что «это глупые люди, к которым не стоит прислушиваться».

Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

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