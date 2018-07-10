«Отношения с США вышли на новый уровень сотрудничества. Мы рады, что азербайджано-американские отношения уже отражают реальную суть». Об этом сказал президент Ильхам Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.

Он напомнил, что получил в апреле-мае текущего года три письма от американского коллеги Дональда Трампа, в которых отмечается заинтересованность во всестороннем развитии отношений.

Глава государства отметил также стратегический уровень отношений со странами ЕС. «Мы работаем с ЕС над новым соглашением. Кроме этого, с третью стран ЕС мы имеем документы о стратегическом сотрудничестве, что является показателем наших отношений», — подчеркнул он.

Президен также высказал удовлетворение внешней политикой, проводимой страной: «Мы в первом полугодии укрепили международные позиции. У нас хорошие отношения с соседними государствами, они опираются на добрососедские отношения, основанные на принципе невмешательства во внутренние дела, взаимного доверия и уважения».

Minval.az