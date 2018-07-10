“Есть наша роль в изгнании с политической арены в Армении криминального режима Сержа Саргсяна. Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль. Могу только сказать, что политика изоляции, которую мы проводим в отношении Армении, оправдывает себя». Об этом сказал президент Ильхам Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.

По его словам, Азербайджан продолжит изоляцию Армении пока не будут освобождены все оккупированные азербайджанские земли: «Армения могла бы участвовать в проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана. Они также, как и другие страны, могли бы воспользоваться нашими возможностями, улучшить свое экономическое положение, получить доходы. Но для этого нужно освободить оккупированные территории».

И.Алиев отметил, что он и ранее говорил о криминальном характере прежних властей Армении, это сегодня понимает и армянский народ. «Я говорил, что это криминальный режим хунты, это режим, погрязший в коррупции. Я все это говорил с высоких трибун на международных площадках. Экономический потенциал Армении нулевой, их герои – это воры, генералы – воры», — отметил азербайджанский лидер.

Minval.az