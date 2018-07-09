Заместитель командующего КСИР Хоссейн Салами отметил, что «исламская армия в Сирии» готова уничтожить сионистский режим. По словам генерала, армия на Голанах ждет приказа, чтобы сделать это.

Также, он отметил, что 100 000 ракет «Хизбаллы» нацелены на Израиль. И именно эта группировка станет той силой, которая уничтожит врага.

«Мы наращиваем мощь в Ливане, потому что хотим всеми силами бороться с нашим врагом. «Хизбалла» сегодня обладает огромной мощью, которая сама в состоянии уничтожить сионистский режим. Сионистский режим не имеет стратегически-оборонительной глубины. Мы твердо стоим на земле Ливана, откуда будем сражаться с врагом!», — подчеркнул Салами.

Салами сообщил, что «сионистский режим угрожает всему исламскому миру».

Minval.az