В водоемах Казахстана за минувшие выходные утонули 20 человек. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает InformBuro.

Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел республики Руслан Иманкулов назвал эти цифры пугающими. Отмечается, что пять человек утонули в Восточно-Казахстанской области, по трое — в Кызылординской и в Карагандинской, по двое — в Северо-Казахстанской и в Акмолинской.

Еще по одному человеку погибли в Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, в Астане и в Алма-Ате. В Комитете по чрезвычайным ситуациям указали, что все погибшие купались в не предназначенных для этого местах.

Minval.az