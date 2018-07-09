ФИФА признала сборную Россию лучшей командой в защите по итогам 60 матчей из 64. Об этом сообщает сайт Чемпионата мира по футболу в России. Российская команда признана лучшей в защите с показателем 259 выносов, отборов и сейвов.

Лучшей командой в атаке признана сборная Бразилии, которая провела 292 атаки, лучшими по передачам стали испанцы — 3120 успешных передач, а самой результативной признали бельгийскую команду — 14 забитых голов.

Все данные приведены по состоянию, которое сложилось после 60 матчей чемпионата из 64, до начала полуфинальный матчей.

Minval.az