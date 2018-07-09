Самолет Chammae-1, считающийся личным бортом главы КНДР Ким Чен Ына, был замечен 9 июля во Владивостоке, сообщает «Медуза».

По данным ресурса Flightradar24, лайнер приземлился в российском аэропорту днем в понедельник и спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян.

Присутствовал ли на борту Chammae-1 глава КНДР, неизвестно. Источники Yonhap предполагают, что во Владивосток могли прилетать северокорейские официальные лица для подготовки возможного участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре.

Minval.az