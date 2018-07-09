В Иране арестована 18-летняя гимнастка Маэдэ Ходжабири, которая выложила в инстаграме видеозаписи, на которых она танцует в собственной спальне.
Как пишет The Independent, на государственном телевидении Ирана ее обвинили в грубом нарушении моральных норм. Гимнастку также обвиняют в том, что она публично появилась c непокрытыми волосами, без хиджаба. Помимо нее по схожим обвинениям арестованы еще три человека.
Девушка утверждает, что хотела только привлечь на свою страницу больше подписчиков. Какое наказание грозит Ходжабири, не сообщается.