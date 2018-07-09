В Иране арестована 18-летняя гимнастка Маэдэ Ходжабири, которая выложила в инстаграме видеозаписи, на которых она танцует в собственной спальне.

Как пишет The Independent, на государственном телевидении Ирана ее обвинили в грубом нарушении моральных норм. Гимнастку также обвиняют в том, что она публично появилась c непокрытыми волосами, без хиджаба. Помимо нее по схожим обвинениям арестованы еще три человека.

Девушка утверждает, что хотела только привлечь на свою страницу больше подписчиков. Какое наказание грозит Ходжабири, не сообщается.

Minval.az