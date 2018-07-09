Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акобян на сборном пункте призывников в Ереване проводила в армию своего сына Ашота Пашиняна, который по собственному желанию отправится на службу в оккупированные территории Азербайджана.

«В стране поменялась ситуация и все должны исполнить свой долг перед Родиной. Я дала совет сыну в первую очередь иметь спокойные межличностные отношения с другими солдатами», — заявила в беседе с журналистами Акобян.

Супруга премьера Армении также отметила, что у сына нет особых притязаний к еде, и она надеется, что у него не будет проблем с солдатским меню.

Minval.az