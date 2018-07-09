Хорватский футбольный союз (HNS) прокомментировал высказывание защитника национальной команды Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против России, сообщает «Советский спорт».

«HNS подчеркивает, что эти слова были связаны исключительно с большим числом сообщений со словами поддержки, полученных с Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте HNS, передает «Газета.ру».

В организации отметили, что всем членам сборной Хорватии было рекомендовано воздержаться от любых высказываний, которые могут быть интерпретированы политически.

«Несмотря на это, Хорватский футбольный союз предупредил Виду и Вукоевича, а также других представителей команды, что им впредь следует воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как политические», — написано в обращении союза.

После победы над Россией (3:2) Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором прозвучала фраза «Слава Украине».

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