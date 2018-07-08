Директор информслужбы Общественной телекомпании Армении Ваагн Тевосян сообщил сегодня в Facebook, что уже завтра сын премьер-министра Никола Пашиняна Ашот Пашинян отправится в армии на срочную службу, которая пройдет на оккупированных территориях Азербайджана.

«Только узнал, что Аш завтра идет в армию. Как пролетели годы до сих пор, так пролетят и эти два года. Не нужно даже представлять, что чувствуют родители в это время – с каждым из тех, у кого есть сын, это либо происходило, либо произойдет», — приводит его слова Спутник-Армения.

Minval.az