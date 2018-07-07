Видеоролик, подготовленный администрацией региона Грузии Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, вызвал большое недовольство.

Как сообщает АПА, в видеоролике говорится о природе, исторических и религиозных памятниках, а также и культуре Квемо Картли.

Местные азербайджанцы активно прокомментировали размещенный на официальной странице в Facebook региональной администрации видеоролик. В комментариях выражалось недовольство тем, что в видеоролике не отражены религиозные памятники и культура проживающих в Квемо Картли азербайджанцев. Представители администрации ответили, что в будущем при подготовке подобных видеороликов будет учтено этническое разнообразие региона.

К этому вопросу выразила отношение известный юрист Тамта Микеладзе: «Как можно в видеоролике, в котором рассказывается о многонациональном составе региона, не показать религиозное и этническое разнообразие? В последние годы очевидно укрепление влияния церкви. В населенных азербайджанцами деревнях устанавливаются кресты, названия сел и праздников переименовываются на грузинский лад».

Minval.az