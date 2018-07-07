«Состояние здоровья главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева хорошее, в ближайшее время он планирует вернуться к работе».

Как сообщил АПА председатель Гянджинской организации ПЕА Нагиф Гамзаев, распространяемые слухи о состоянии здоровья Эльмара Велиева, лечении, мотивах инцидента не имеют никаких оснований.

Он добавил, что произошедшее было заранее спланированным террористическим актом: «Изменники из наших же рядов не смогли добиться желаемого. Все, кто поддерживает террор, ответит перед законом и Аллахом. Эльмар муаллим всегда проявлял скромность и образцовое поведение в общении с местным населением. Он — верный солдат господина президента».

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